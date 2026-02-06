В Одесі правоохоронці брали від 2 тисяч доларів за недоставлення водіїв до ТЦК — ДБР

Під час патрулювання фігуранти зупиняли авто і вимагали гроші за «вирішення питання».

В Одесі викрили двох правоохоронців, які налагодили схему отримання неправомірної вигоди з військовозобов’язаних громадян. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства двоє правоохоронців під час патрулювання зупиняли авто, власники яких підлягали мобілізації та вимагали гроші за не доставлення їх до одного з ТЦК та СП Одеси. За свої послуги брали від 2 тисяч доларів, залежно від «можливостей» військовозобов’язаного.

Працівники Бюро затримали правоохоронців після отримання грошей від одного з водіїв.

Затриманим повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо обрання відносно фігурантів запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. ДБР встановлює повне коло осіб причетних до оборудки.

