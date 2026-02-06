  1. В Україні

В Одесі правоохоронці брали від 2 тисяч доларів за недоставлення водіїв до ТЦК — ДБР

17:55, 6 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Під час патрулювання фігуранти зупиняли авто і вимагали гроші за «вирішення питання».
В Одесі правоохоронці брали від 2 тисяч доларів за недоставлення водіїв до ТЦК — ДБР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі викрили двох правоохоронців, які налагодили схему отримання неправомірної вигоди з військовозобов’язаних громадян. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства двоє правоохоронців під час патрулювання зупиняли авто, власники яких підлягали мобілізації та вимагали гроші за не доставлення їх до одного з ТЦК та СП Одеси. За свої послуги брали від 2 тисяч доларів, залежно від «можливостей» військовозобов’язаного.

Працівники Бюро затримали правоохоронців після отримання грошей від одного з водіїв.

Затриманим повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо обрання відносно фігурантів запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. ДБР встановлює повне коло осіб причетних до оборудки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

хабар Одеса ДБР ТЦК мобілізація військовозобов'язаний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна зможе залучати рятувальників і техніку для надання допомоги за кордоном у надзвичайних ситуаціях

Законопроєкт передбачає європейський підхід до захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій, пов’язаних із затопленнями.

Кабмін пропонує скасувати кримінальну відповідальність за «злісну непокору» в колоніях

Розроблений Мін'юстом законопроект має на меті відмову від каральних практик та приведення законодавства у відповідність до стандартів Ради Європи.

Внесок нерезидента до додаткового капіталу ТОВ у вигляді обладнання: податкові наслідки та підхід ДПС

Внесок у додатковий капітал стає зоною підвищеної податкової уваги: податкова служба назвала критерії оподаткування.

ЄІБ виділяє Україні €52 млн на систему 112: Зеленський вніс законопроєкт

Україна ратифікує фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком щодо впровадження системи екстреної допомоги за номером 112.

Комітет з цифрової трансформації розгляне законопроект про доброчесність у Нацполіції

Законопроєкт декларує доброчесність як принцип служби в поліції, проте експерти вказують на правові колізії та ризики для діючих поліцейських.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]