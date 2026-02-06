2 тысячи долларов за перевод на тыловые должности: в Киеве будут судить председателя гарнизонной ВВК Госпогранслужбы

Полковник медицинской службы оформлял фиктивные заключения об ограниченной пригодности военнослужащих.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве будут судить председателя гарнизонной ВВК Государственной пограничной службы, который за деньги переводил военнослужащих с передовой в тыловые подразделения. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Следствие установило, что фигурант организовал схему получения взяток от военнослужащих, которые направлялись для прохождения ВВК.

За 2 тысячи долларов полковник медицинской службы, используя служебное положение, обеспечивал принятие решений о признании военнослужащих ограниченно пригодными к службе, предоставлении отпусков по состоянию здоровья или искусственном направлении на лечение без необходимых медицинских показаний.

Указывается, что в некоторых случаях заключения оформлялись даже при отсутствии военнослужащего во время прохождения комиссии.

В мае 2025 года сотрудники ГБР разоблачили должностное лицо при получении очередной неправомерной выгоды, задержали и сообщили о подозрении.

Во время обысков в служебных помещениях была изъята медицинская документация с признаками фиктивности.

Фигуранту инкриминируют 3 эпизода получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, а также составление заведомо ложного официального документа (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Расследование в отношении других возможных участников противоправной схемы продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.