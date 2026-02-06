  1. В Украине

2 тысячи долларов за перевод на тыловые должности: в Киеве будут судить председателя гарнизонной ВВК Госпогранслужбы

20:53, 6 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Полковник медицинской службы оформлял фиктивные заключения об ограниченной пригодности военнослужащих.
2 тысячи долларов за перевод на тыловые должности: в Киеве будут судить председателя гарнизонной ВВК Госпогранслужбы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве будут судить председателя гарнизонной ВВК Государственной пограничной службы, который за деньги переводил военнослужащих с передовой в тыловые подразделения. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Следствие установило, что фигурант организовал схему получения взяток от военнослужащих, которые направлялись для прохождения ВВК.

За 2 тысячи долларов полковник медицинской службы, используя служебное положение, обеспечивал принятие решений о признании военнослужащих ограниченно пригодными к службе, предоставлении отпусков по состоянию здоровья или искусственном направлении на лечение без необходимых медицинских показаний.

Указывается, что в некоторых случаях заключения оформлялись даже при отсутствии военнослужащего во время прохождения комиссии.

В мае 2025 года сотрудники ГБР разоблачили должностное лицо при получении очередной неправомерной выгоды, задержали и сообщили о подозрении.

Во время обысков в служебных помещениях была изъята медицинская документация с признаками фиктивности.

Фигуранту инкриминируют 3 эпизода получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, а также составление заведомо ложного официального документа (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Расследование в отношении других возможных участников противоправной схемы продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

взятка военные ГБР Государственная пограничная служба военнослужащие ВВК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина сможет привлекать спасателей и технику для оказания помощи за границей в чрезвычайных ситуациях

Законопроект также предусматривает европейский подход к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплениями.

Кабмин предлагает отменить уголовную ответственность за «злостное неповиновение» в колониях

Разработанный Минюстом законопроект направлен на отказ от карательных практик и приведение законодательства в соответствие со стандартами Совета Европы.

Внос нерезидента в дополнительный капитал ТОВ в виде оборудования: налоговые последствия и подход ДНС

Взнос в дополнительный капитал становится зоной повышенного налогового внимания: налоговая служба назвала критерии налогообложения.

ЕИБ выделяет Украине €52 млн на систему 112: Зеленский внес законопроект

Украина ратифицирует финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком по внедрению системы экстренной помощи по номеру 112.

Комитет по вопросам цифровой трансформации рассмотрит законопроект о добропорядочности в Нацполиции

Законопроект декларирует добропорядочность как принцип службы в полиции, однако эксперты указывают на правовые коллизии и риски для действующих полицейских.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]