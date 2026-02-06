  1. В Україні

$2 тисячі за переведення на тилові посади: у Києві судитимуть голову гарнізонної ВЛК Держприкордонслужби

20:53, 6 лютого 2026
Полковник медичної служби оформлював фіктивні висновки про обмежену придатність військових.
У Києві судитимуть голову гарнізонної ВЛК Держприкордонслужби, який за гроші переводив військових з передової у тилові підрозділи. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що фігурант організував схему одержання хабарів від військовослужбовців, які направлялися для проходження ВЛК.

За 2 тисячі доларів полковник медичної служби, використовуючи службове становище, забезпечував ухвалення рішень про визнання військових обмежено придатними до служби, надання відпусток за станом здоров’я або штучне направлення на лікування без необхідних медичних показань.

Вказується, що в деяких випадках висновки оформлювалися навіть за відсутності військовослужбовця під час проходження комісії.

У травні 2025 року працівники ДБР викрили посадовця під час одержання чергової неправомірної вигоди, затримали та повідомили про підозру.

Під час обшуків у службових приміщеннях було вилучено медичну документацію з ознаками фіктивності.

Фігуранту інкримінують 3 епізоди одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, а також складання завідомо неправдивого офіційного документа (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України).

Розслідування щодо інших можливих учасників протиправної схеми триває.

хабар військові ДБР Державна прикордонна служба військовослужбовці ВЛК

