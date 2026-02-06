  1. В Украине

Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против России: под ударом нефть и банки

17:29, 6 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что давление — «это единственный язык, который понимает Россия».
Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против России: под ударом нефть и банки
Фото: Halil Sagirkaya/Anadolu via Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейская комиссия обнародовала 20-й пакет санкций против России, который предусматривает существенное усиление ограничений в сферах морских перевозок, торговли, энергетики и финансов. Впервые ЕС задействовал специальный инструмент противодействия обходу санкций для ограничения экспорта в юрисдикции с высоким риском реэкспорта товаров в РФ.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в Комиссии, подготовка пакета затянулась из-за параллельных дипломатических процессов, в частности переговоров при участии США между Киевом и Москвой, а также консультаций относительно поддержки Вашингтоном полного запрета морских услуг для российской нефти.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Москва согласится на реальные переговоры лишь под давлением: «Это единственный язык, который понимает Россия».

Ключевые элементы пакета

Полный запрет морских услуг для российской сырой нефти, согласованный с партнерами из G7.

Расширение «черного списка» «теневого флота» РФ до 640 судов, а также дополнительные ограничения для танкеров СПГ и ледоколов.

Торговые ограничения: новые запреты на экспорт товаров и услуг более чем на €360 млн и на импорт металлов, химикатов и критических минералов на сумму свыше €570 млн.

Финансовые санкции: внесение в список еще 20 российских региональных банков, усиление мер в отношении криптоактивов и платформ, используемых для обхода санкций. Также под надзором — банки в третьих странах, подозреваемые в содействии незаконной торговле санкционными товарами. 

Как пишет Euractiv, по данным дипломатов, пакет представят послам ЕС в ближайшие дни. Брюссель рассчитывает на его официальное одобрение до 24 февраля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

рф ЕС санкции Украина война Еврокомиссия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина сможет привлекать спасателей и технику для оказания помощи за границей в чрезвычайных ситуациях

Законопроект также предусматривает европейский подход к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплениями.

Кабмин предлагает отменить уголовную ответственность за «злостное неповиновение» в колониях

Разработанный Минюстом законопроект направлен на отказ от карательных практик и приведение законодательства в соответствие со стандартами Совета Европы.

Внос нерезидента в дополнительный капитал ТОВ в виде оборудования: налоговые последствия и подход ДНС

Взнос в дополнительный капитал становится зоной повышенного налогового внимания: налоговая служба назвала критерии налогообложения.

ЕИБ выделяет Украине €52 млн на систему 112: Зеленский внес законопроект

Украина ратифицирует финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком по внедрению системы экстренной помощи по номеру 112.

Комитет по вопросам цифровой трансформации рассмотрит законопроект о добропорядочности в Нацполиции

Законопроект декларирует добропорядочность как принцип службы в полиции, однако эксперты указывают на правовые коллизии и риски для действующих полицейских.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]