Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против России: под ударом нефть и банки

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что давление — «это единственный язык, который понимает Россия».

Фото: Halil Sagirkaya/Anadolu via Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейская комиссия обнародовала 20-й пакет санкций против России, который предусматривает существенное усиление ограничений в сферах морских перевозок, торговли, энергетики и финансов. Впервые ЕС задействовал специальный инструмент противодействия обходу санкций для ограничения экспорта в юрисдикции с высоким риском реэкспорта товаров в РФ.

Как сообщили в Комиссии, подготовка пакета затянулась из-за параллельных дипломатических процессов, в частности переговоров при участии США между Киевом и Москвой, а также консультаций относительно поддержки Вашингтоном полного запрета морских услуг для российской нефти.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Москва согласится на реальные переговоры лишь под давлением: «Это единственный язык, который понимает Россия».

Ключевые элементы пакета

Полный запрет морских услуг для российской сырой нефти, согласованный с партнерами из G7.

Расширение «черного списка» «теневого флота» РФ до 640 судов, а также дополнительные ограничения для танкеров СПГ и ледоколов.

Торговые ограничения: новые запреты на экспорт товаров и услуг более чем на €360 млн и на импорт металлов, химикатов и критических минералов на сумму свыше €570 млн.

Финансовые санкции: внесение в список еще 20 российских региональных банков, усиление мер в отношении криптоактивов и платформ, используемых для обхода санкций. Также под надзором — банки в третьих странах, подозреваемые в содействии незаконной торговле санкционными товарами.

Как пишет Euractiv, по данным дипломатов, пакет представят послам ЕС в ближайшие дни. Брюссель рассчитывает на его официальное одобрение до 24 февраля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.