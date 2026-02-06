Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти Росії: під ударом нафта та банки

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що тиск «це єдина мова, яку розуміє Росія».

Фото: Halil Sagirkaya/Anadolu via Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейська комісія оприлюднила 20-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає суттєве посилення обмежень у сферах морських перевезень, торгівлі, енергетики та фінансів. Уперше ЄС задіяв спеціальний інструмент протидії обходу санкцій для обмеження експорту до юрисдикцій із високим ризиком реекспорту товарів до РФ.

Як повідомили в Комісії, підготовка пакета затягнулася через паралельні дипломатичні процеси, зокрема переговори за участі США між Києвом і Москвою, а також консультації щодо підтримки Вашингтоном повної заборони морських послуг для російської нафти.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Москва погодиться на реальні переговори лише під тиском: «Це єдина мова, яку розуміє Росія».

Ключові елементи пакета

Повна заборона морських послуг для російської сирої нафти, узгоджена з партнерами з G7.

Розширення «чорного списку» «тіньового флоту» РФ до 640 суден, а також додаткові обмеження для танкерів ЗПГ та криголамів.

Торговельні обмеження: нові заборони на експорт товарів і послуг більш як на €360 млн та на імпорт металів, хімікатів і критичних мінералів на понад €570 млн.

Фінансові санкції: внесення до списку ще 20 російських регіональних банків, посилення заходів щодо криптоактивів і платформ, які використовуються для обходу санкцій. Також під наглядом — банки в третіх країнах, підозрювані у сприянні незаконній торгівлі санкційними товарами.

Як пише Euractiv, за даними дипломатів, пакет представлять послам ЄС найближчими днями. Брюссель розраховує на його офіційне схвалення до 24 лютого.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.