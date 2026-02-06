В Киевской ОВА опровергли информацию, что 82-летний кинооператор Павел Лойко умер от холода и голода

В КОВА назвали причины смерти кинооператора Павла Лойко.

В Киевской областной военной администрации опровергли распространенную в СМИ информацию, что якобы известный кинооператор Павел Лойко умер из-за переохлаждения или голода.

Павел Михайлович Лойко, на протяжении многих лет работавший на Национальной киностудии имени Александра Довженко, ушел из жизни 4 февраля 2026 года в возрасте 82 лет. Смерть наступила в его собственном доме в поселке Ворзель.

Согласно выводам врачебного свидетельства о смерти после вскрытия причиной стала хроническая ишемическая болезнь сердца. Признаков переохлаждения медики не обнаружили, отметили в КОВА.

Социальные службы установили, что здание умершего газифицировано и имеет печное отопление, а пенсия начислялась вовремя. По словам соседей, в последние годы супруги Лойки вели отшельниковый образ жизни. В настоящее время жену умершего взяли на социальный учет как одинокую личность пожилого возраста.

В администрации отметили, что в Киевской области в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетическом секторе, вызванной российскими ракетно-дроновыми атаками, действует комплексная система поддержки населения. Она включает горячее питание, пункты обогрева, предоставление базовых гуманитарных услуг.

