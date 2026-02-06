У Київській ОВА спростували інформацію, що 82-річний кінооператор Павло Лойко помер від холоду і голоду

В КОВА назвали причини смерті кінооператора Павла Лойка.

У Київській обласній військовій адміністрації спростували поширену у ЗМІ інформацію, що нібито відомий кінооператор Павло Лойко помер через переохолодження чи голод.

Павло Михайлович Лойко, який протягом багатьох років працював на Національній кіностудії імені Олександра Довженка, пішов з життя 4 лютого 2026 року у віці 82 років. Смерть настала у його власному помешканні в селищі Ворзель.

Згідно з висновками лікарського свідоцтва про смерть після розтину, причиною стала хронічна ішемічна хвороба серця. Ознак переохолодження медики не виявили, зазначили у КОВА.

Соціальні служби встановили, що будинок померлого газифікований і має пічне опалення, а пенсія нараховувалася вчасно. За словами сусідів, останніми роками подружжя Лойків вело відлюдницький спосіб життя. Наразі дружину померлого взяли на соціальний облік як одиноку особу похилого віку.

В адміністрації наголосили, що на Київщині у зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергетичному секторі, спричиненою російськими ракетно-дроновими атаками, діє комплексна система підтримки населення. Вона охоплює гаряче харчування, пункти обігріву, надання базових гуманітарних послуг.

Наразі в області послуги соціальних служб отримують близько 46 тисяч одиноких і малозахищених людей. Щоденно 10 тис. 039 маломобільних осіб отримують соціальну послугу "догляд вдома" і перебувають на обслуговуванні у територіальних центрах і центрах надання соціальних послуг.

