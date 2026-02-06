Чиновник Хмельницкой ОГА подозревается в требовании $2 тысяч за смену автобусного маршрута

Отмечается, что во время обысков у него дома были обнаружены средства, значительно превышающие задекларированные официально доходы.

В Хмельницкой области разоблачили чиновника облгосадминистрации на вымогательстве взятки от перевозчика за внесение изменений в расписание междугородного маршрута и содействие победе в конкурсе на его обслуживание. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, руководитель одного из подразделений ОГА требовал от предпринимателя 2 тысячи долларов за положительное решение вопроса корректировки графика движения и влияния на результаты конкурса среди перевозчиков.

Во время личной встречи в административном здании чиновник получил оговоренную сумму средств. Передача проходила под контролем правоохранителей. Сразу после этого фигурант был задержан.

Чиновнику сообщено о подозрении за получение неправомерной выгоды. Прокуроры уже обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Во время обысков правоохранители изъяли у чиновника наличные деньги в разной валюте на общую сумму почти 5,9 млн грн.

