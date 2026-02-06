Чиновник Хмельницкой ОГА подозревается в требовании $2 тысяч за смену автобусного маршрута
В Хмельницкой области разоблачили чиновника облгосадминистрации на вымогательстве взятки от перевозчика за внесение изменений в расписание междугородного маршрута и содействие победе в конкурсе на его обслуживание. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, руководитель одного из подразделений ОГА требовал от предпринимателя 2 тысячи долларов за положительное решение вопроса корректировки графика движения и влияния на результаты конкурса среди перевозчиков.
Во время личной встречи в административном здании чиновник получил оговоренную сумму средств. Передача проходила под контролем правоохранителей. Сразу после этого фигурант был задержан.
Чиновнику сообщено о подозрении за получение неправомерной выгоды. Прокуроры уже обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Во время обысков правоохранители изъяли у чиновника наличные деньги в разной валюте на общую сумму почти 5,9 млн грн.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.