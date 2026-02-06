  1. В Україні

Посадовець Хмельницької ОДА підозрюється у вимаганні $2 тисяч за зміну автобусного маршруту

17:59, 6 лютого 2026
Зазначається, що під час обшуків у нього вдома виявили кошти, що значно перевищують задекларовані офіційно доходи.
фото: поліція
На Хмельниччині викрили посадовця обласної державної адміністрації на вимаганні хабаря від перевізника за внесення змін до розкладу міжміського маршруту та сприяння перемозі у конкурсі на його обслуговування. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, керівник одного з підрозділів ОДА вимагав від підприємця 2 тисячі доларів за позитивне вирішення питання щодо коригування графіка руху та вплив на результати конкурсу серед перевізників.

Під час особистої зустрічі в адміністративній будівлі посадовець отримав обумовлену суму коштів. Передача відбувалася під контролем правоохоронців. Одразу після цього фігуранта затримали. 

Посадовцю повідомлено про підозру за одержання неправомірної вигоди. Прокурори вже звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у посадовцяя готівки у різній валюті на загальну суму майже 5,9 млн грн.

 

підозрюваний офіс генерального прокурора

