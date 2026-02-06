Посадовець Хмельницької ОДА підозрюється у вимаганні $2 тисяч за зміну автобусного маршруту
На Хмельниччині викрили посадовця обласної державної адміністрації на вимаганні хабаря від перевізника за внесення змін до розкладу міжміського маршруту та сприяння перемозі у конкурсі на його обслуговування. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, керівник одного з підрозділів ОДА вимагав від підприємця 2 тисячі доларів за позитивне вирішення питання щодо коригування графіка руху та вплив на результати конкурсу серед перевізників.
Під час особистої зустрічі в адміністративній будівлі посадовець отримав обумовлену суму коштів. Передача відбувалася під контролем правоохоронців. Одразу після цього фігуранта затримали.
Посадовцю повідомлено про підозру за одержання неправомірної вигоди. Прокурори вже звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Під час обшуків правоохоронці вилучили у посадовцяя готівки у різній валюті на загальну суму майже 5,9 млн грн.
