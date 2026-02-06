Посадовець Хмельницької ОДА підозрюється у вимаганні $2 тисяч за зміну автобусного маршруту

Зазначається, що під час обшуків у нього вдома виявили кошти, що значно перевищують задекларовані офіційно доходи.

На Хмельниччині викрили посадовця обласної державної адміністрації на вимаганні хабаря від перевізника за внесення змін до розкладу міжміського маршруту та сприяння перемозі у конкурсі на його обслуговування. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, керівник одного з підрозділів ОДА вимагав від підприємця 2 тисячі доларів за позитивне вирішення питання щодо коригування графіка руху та вплив на результати конкурсу серед перевізників.

Під час особистої зустрічі в адміністративній будівлі посадовець отримав обумовлену суму коштів. Передача відбувалася під контролем правоохоронців. Одразу після цього фігуранта затримали.

Посадовцю повідомлено про підозру за одержання неправомірної вигоди. Прокурори вже звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у посадовцяя готівки у різній валюті на загальну суму майже 5,9 млн грн.

