В Дии стартовала подача заявок на доплату 20 тысяч для работников аварийно-восстановительных бригад

6 февраля в приложении «Дія» начался приём заявок на получение денежной помощи в размере 20 000 гривен для работников аварийно-восстановительных бригад, которые занимаются ликвидацией последствий российских атак. Об этом проинформировали премьер-министр Юлия Свириденко и Министерство энергетики Украины.

Право на получение финансовой помощи имеют сотрудники топливно-энергетического сектора, жилищно-коммунальных служб и «Укрзализныци», независимо от формы собственности предприятия, при условии их непосредственного участия в аварийно-восстановительных работах.

По словам Свириденко, сейчас в этих работах по всей стране задействовано более 40 тысяч специалистов — энергетики, тепловики, газовщики, работники компаний водоснабжения и водоотведения, коммунальные службы, железнодорожники. Именно эти бригады выезжают на повреждённые объекты и восстанавливают критические системы после атак.

20 тысяч гривен будет выплачиваться за каждый месяц участия в восстановительных работах в течение января–марта 2026 года. Первые начисления будут произведены до конца этого месяца.

Работнику не нужно подавать заявку самостоятельно. Работодатель формирует персональные списки сотрудников и подаёт их через портал «Дія» с 6 по 15 число следующего месяца.

Далее сотрудник получает уведомление в приложении «Дія» или через SMS / другой канал связи. Средства перечисляются банкам, а банк в течение нескольких дней зачисляет их на текущий счёт сотрудника.

Открывать новые счета не требуется. Выплата осуществляется не позднее конца месяца, следующего за месяцем выполнения работ.

