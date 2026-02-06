  1. В Україні

У Дії стартувала подача заявок на доплату 20 тисяч для працівників аварійно-відновлювальних бригад

18:15, 6 лютого 2026
Перші нарахування планують здійснити до кінця лютого.
У Дії стартувала подача заявок на доплату 20 тисяч для працівників аварійно-відновлювальних бригад
6 лютого в застосунку «Дія» розпочався прийом заявок на отримання грошової допомоги в розмірі 20 000 гривень для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які займаються ліквідацією наслідків російських атак. Про це поінформували прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та Міністерство енергетики України.

Право на отримання фінансової допомоги мають співробітники паливно-енергетичного сектору, житлово-комунальних служб та «Укрзалізниці», незалежно від типу власності підприємства, за умови їхньої безпосередньої участі в аварійно-відновлювальних роботах.

За словами Свириденко, зараз у цих роботах по всій країні задіяні понад 40 тисяч фахівців — енергетики, тепловики, газовики, працівники компаній водопостачання і водовідведення, комунальні служби, залізничники. Саме ці бригади виїжджають на пошкоджені об’єкти й відновлюють критичні системи після атак.

20 тисяч гривень буде виплачено за кожен місяць участі у відновлювальних роботах протягом січня-березня 2026 року. Перші нарахування будуть здійснені до кінця цього місяця.

Працівнику не потрібно подавати заявку самостійно. Роботодавець формує персональні списки працівників і подає їх через портал «Дія» з 6 по 15 число наступного місяця. 

Далі працівник отримує повідомлення у застосунку «Дія» або через SMS / інший канал зв’язку. Кошти перераховуються банкам, а банк за кілька днів зараховує їх на поточний рахунок працівника. 

Відкривати нові рахунки не потрібно. Виплата здійснюється не пізніше кінця місяця, наступного за місяцем виконання робіт.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

