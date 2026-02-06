Кабмин инициирует законодательные изменения по уголовной ответственности должностных лиц общин

Правительство предлагает обновить подход к уголовной ответственности должностных лиц местного самоуправления.

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №15014 по определению круга должностных лиц местного самоуправления, которые могут привлекаться к уголовной ответственности. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект направлен на определение круга должностных лиц местного самоуправления, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за совершение уголовного правонарушения по статье 368 Уголовного кодекса Украины и быть субъектами уголовного производства в соответствии со статьей 216 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Проектом Закона предлагается, с учетом внедрения ЗУ № 3077-IX «О службе в органах местного самоуправления», конкретизировать круг должностных лиц местного самоуправления, являющихся субъектами уголовной ответственности за совершение уголовного правонарушения по статье 368 Уголовного кодекса Украины и уголовного производства в соответствии со статьей 2 без применения отсылочной нормы о принадлежности к определенной категории должностей и расширения их перечня.

