Кабмін ініціює законодавчі зміни щодо кримінальної відповідальності посадових осіб громад

Уряд пропонує оновити підхід до кримінальної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування.

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №15014 щодо визначення кола посадових осіб місцевого самоврядування, які можуть притягуватися до кримінальної відповідальності. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєкт спрямований на визначення кола посадових осіб місцевого самоврядування, які можуть притягуватися до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення за статтею 368 Кримінального кодексу України та бути суб’єктами кримінального провадження відповідно до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України.

Проєктом Закону пропонується, з урахуванням впровадження ЗУ № 3077-IX «Про службу в органах місцевого самоврядування», конкретизувати коло посадових осіб місцевого самоврядування, які є суб’єктами кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення за статтею 368 Кримінального кодексу України та кримінального провадження відповідно до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України шляхом зазначення найменування їх посад, без застосування відсильної норми про належність до певної категорії посад та без розширення їх переліку.

