  1. В Україні

Кабмін ініціює законодавчі зміни щодо кримінальної відповідальності посадових осіб громад

18:36, 6 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уряд пропонує оновити підхід до кримінальної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування.
Кабмін ініціює законодавчі зміни щодо кримінальної відповідальності посадових осіб громад
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №15014 щодо визначення кола посадових осіб місцевого самоврядування, які можуть притягуватися до кримінальної відповідальності. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Законопроєкт спрямований на визначення кола посадових осіб місцевого самоврядування, які можуть притягуватися до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення за статтею 368 Кримінального кодексу України та бути суб’єктами кримінального провадження відповідно до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України.

Проєктом Закону пропонується, з урахуванням впровадження ЗУ № 3077-IX «Про службу в органах місцевого самоврядування», конкретизувати коло посадових осіб місцевого самоврядування, які є суб’єктами кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення за статтею 368 Кримінального кодексу України та кримінального провадження відповідно до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України шляхом зазначення найменування їх посад, без застосування відсильної норми про належність до певної категорії посад та без розширення їх переліку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна зможе залучати рятувальників і техніку для надання допомоги за кордоном у надзвичайних ситуаціях

Законопроєкт передбачає європейський підхід до захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій, пов’язаних із затопленнями.

Кабмін пропонує скасувати кримінальну відповідальність за «злісну непокору» в колоніях

Розроблений Мін'юстом законопроект має на меті відмову від каральних практик та приведення законодавства у відповідність до стандартів Ради Європи.

Внесок нерезидента до додаткового капіталу ТОВ у вигляді обладнання: податкові наслідки та підхід ДПС

Внесок у додатковий капітал стає зоною підвищеної податкової уваги: податкова служба назвала критерії оподаткування.

ЄІБ виділяє Україні €52 млн на систему 112: Зеленський вніс законопроєкт

Україна ратифікує фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком щодо впровадження системи екстреної допомоги за номером 112.

Комітет з цифрової трансформації розгляне законопроект про доброчесність у Нацполіції

Законопроєкт декларує доброчесність як принцип служби в поліції, проте експерти вказують на правові колізії та ризики для діючих поліцейських.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]