Кабмин предлагает нормировать прохождение ВЛК иностранцами в Украине

Правительство предлагает урегулировать медосмотр иностранцев для службы по контракту.

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона "О внесении изменения в статью 70 Основ законодательства Украины о здравоохранении" № 15015. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект предусматривает нормативное урегулирование проведения военно-врачебной экспертизы при привлечении на военную службу по контракту иностранцев и лиц без гражданства.

Документом предлагается внести изменения в часть первой статьи 70 Основ законодательства Украины о здравоохранении с целью урегулирования вопроса определения пригодности кандидатов из числа иностранцев и лиц без гражданства к прохождению военной службы по контракту военно-врачебными комиссиями, а также установление обязательности прохождения медицинского осмотра.

