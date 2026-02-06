Кабмин предлагает нормировать прохождение ВЛК иностранцами в Украине
Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона "О внесении изменения в статью 70 Основ законодательства Украины о здравоохранении" № 15015. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Законопроект предусматривает нормативное урегулирование проведения военно-врачебной экспертизы при привлечении на военную службу по контракту иностранцев и лиц без гражданства.
Документом предлагается внести изменения в часть первой статьи 70 Основ законодательства Украины о здравоохранении с целью урегулирования вопроса определения пригодности кандидатов из числа иностранцев и лиц без гражданства к прохождению военной службы по контракту военно-врачебными комиссиями, а также установление обязательности прохождения медицинского осмотра.
