  1. В Украине

Кабмин предлагает нормировать прохождение ВЛК иностранцами в Украине

19:03, 6 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правительство предлагает урегулировать медосмотр иностранцев для службы по контракту.
Кабмин предлагает нормировать прохождение ВЛК иностранцами в Украине
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона "О внесении изменения в статью 70 Основ законодательства Украины о здравоохранении" № 15015. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Законопроект предусматривает нормативное урегулирование проведения военно-врачебной экспертизы при привлечении на военную службу по контракту иностранцев и лиц без гражданства.

Документом предлагается внести изменения в часть первой статьи 70 Основ законодательства Украины о здравоохранении с целью урегулирования вопроса определения пригодности кандидатов из числа иностранцев и лиц без гражданства к прохождению военной службы по контракту военно-врачебными комиссиями, а также установление обязательности прохождения медицинского осмотра.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Кабинет Министров Украины иностранец контракт ВВК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина сможет привлекать спасателей и технику для оказания помощи за границей в чрезвычайных ситуациях

Законопроект также предусматривает европейский подход к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплениями.

Кабмин предлагает отменить уголовную ответственность за «злостное неповиновение» в колониях

Разработанный Минюстом законопроект направлен на отказ от карательных практик и приведение законодательства в соответствие со стандартами Совета Европы.

Внос нерезидента в дополнительный капитал ТОВ в виде оборудования: налоговые последствия и подход ДНС

Взнос в дополнительный капитал становится зоной повышенного налогового внимания: налоговая служба назвала критерии налогообложения.

ЕИБ выделяет Украине €52 млн на систему 112: Зеленский внес законопроект

Украина ратифицирует финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком по внедрению системы экстренной помощи по номеру 112.

Комитет по вопросам цифровой трансформации рассмотрит законопроект о добропорядочности в Нацполиции

Законопроект декларирует добропорядочность как принцип службы в полиции, однако эксперты указывают на правовые коллизии и риски для действующих полицейских.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]