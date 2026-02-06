Кабмін пропонує унормувати проходження ВЛК іноземцями в Україні

Уряд пропонує врегулювати медогляд іноземців для служби за контрактом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проєкт Закону «Про внесення зміни до статті 70 Основ законодавства України про охорону здоров’я» № 15015. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєкт передбачає нормативне врегулювання проведення військово-лікарської експертизи під час залучення на військову службу за контрактом іноземців та осіб без громадянства.

Документом пропонується внести зміни до частини першої статті 70 Основ законодавства України про охорону здоров’я з метою врегулювання питання визначення придатності кандидатів з числа іноземців та осіб без громадянства до проходження військової служби за контрактом військово-лікарськими комісіями, а також встановлення обов’язковості проходження медичного огляду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.