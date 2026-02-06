  1. В Україні

Кабмін пропонує унормувати проходження ВЛК іноземцями в Україні

19:03, 6 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уряд пропонує врегулювати медогляд іноземців для служби за контрактом.
Кабмін пропонує унормувати проходження ВЛК іноземцями в Україні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проєкт Закону «Про внесення зміни до статті 70 Основ законодавства України про охорону здоров’я» № 15015. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Законопроєкт передбачає нормативне врегулювання проведення військово-лікарської експертизи під час залучення на військову службу за контрактом іноземців та осіб без громадянства.

Документом пропонується внести зміни до частини першої статті 70 Основ законодавства України про охорону здоров’я з метою врегулювання питання визначення придатності кандидатів з числа іноземців та осіб без громадянства до проходження військової служби за контрактом військово-лікарськими комісіями, а також встановлення обов’язковості проходження медичного огляду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Кабінет Міністрів України іноземець контракт ВЛК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна зможе залучати рятувальників і техніку для надання допомоги за кордоном у надзвичайних ситуаціях

Законопроєкт передбачає європейський підхід до захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій, пов’язаних із затопленнями.

Кабмін пропонує скасувати кримінальну відповідальність за «злісну непокору» в колоніях

Розроблений Мін'юстом законопроект має на меті відмову від каральних практик та приведення законодавства у відповідність до стандартів Ради Європи.

Внесок нерезидента до додаткового капіталу ТОВ у вигляді обладнання: податкові наслідки та підхід ДПС

Внесок у додатковий капітал стає зоною підвищеної податкової уваги: податкова служба назвала критерії оподаткування.

ЄІБ виділяє Україні €52 млн на систему 112: Зеленський вніс законопроєкт

Україна ратифікує фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком щодо впровадження системи екстреної допомоги за номером 112.

Комітет з цифрової трансформації розгляне законопроект про доброчесність у Нацполіції

Законопроєкт декларує доброчесність як принцип служби в поліції, проте експерти вказують на правові колізії та ризики для діючих поліцейських.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]