Кредитование бизнеса в Украине упало до критического минимума: Гетманцев сообщил о поиске решений

Даниил Гетманцев заявил, что проникновение банковского кредитования в экономику Украины сократилось до 11,4% ВВП.

Состоялось заседание межведомственной парламентско-правительственной рабочей группы по вопросам оживления кредитования субъектов хозяйствования. Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, в 2025 году уровень проникновения банковских кредитов в украинскую экономику остается на критически низком уровне. По состоянию на конец третьего квартала соотношение валовых кредитов субъектам хозяйствования к ВВП составило всего 11,4%.

Гетманцев напомнил, что для сравнения в 2018 году этот показатель достигал 25,8% ВВП и отметил, что за несколько лет экономика потеряла десятки процентов финансового ресурса, необходимого для развития бизнеса.

Он подчеркнул, что эти показатели напрямую объясняют низкий уровень инвестиционной активности, масштабирование бизнеса и создание рабочих мест. По словам Гетманцева, украинский бизнес системно указывает на слишком высокие процентные ставки, жесткие и формальные требования к заемщикам, а также фактическую недоступность долгосрочного кредитования, особенно в прифронтовых регионах.

Председатель комитета отметил, что Национальному банку Украины была донесена позиция относительно необходимости срочных шагов для кардинального изменения ситуации. По его словам, задача НБУ — создать такие монетарные и регуляторные условия, при которых кредитование бизнеса станет экономически целесообразным.

Также Гетманцев сообщил, что с представителями правительства и НБУ достигнута договоренность перейти от констатации проблем к наработке конкретных решений, направленных на возобновление доступа бизнеса к кредитным ресурсам.

