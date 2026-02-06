  1. В Украине

Кредитование бизнеса в Украине упало до критического минимума: Гетманцев сообщил о поиске решений

19:21, 6 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Даниил Гетманцев заявил, что проникновение банковского кредитования в экономику Украины сократилось до 11,4% ВВП.
Кредитование бизнеса в Украине упало до критического минимума: Гетманцев сообщил о поиске решений
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Состоялось заседание межведомственной парламентско-правительственной рабочей группы по вопросам оживления кредитования субъектов хозяйствования. Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, в 2025 году уровень проникновения банковских кредитов в украинскую экономику остается на критически низком уровне. По состоянию на конец третьего квартала соотношение валовых кредитов субъектам хозяйствования к ВВП составило всего 11,4%.

Гетманцев напомнил, что для сравнения в 2018 году этот показатель достигал 25,8% ВВП и отметил, что за несколько лет экономика потеряла десятки процентов финансового ресурса, необходимого для развития бизнеса.

Он подчеркнул, что эти показатели напрямую объясняют низкий уровень инвестиционной активности, масштабирование бизнеса и создание рабочих мест. По словам Гетманцева, украинский бизнес системно указывает на слишком высокие процентные ставки, жесткие и формальные требования к заемщикам, а также фактическую недоступность долгосрочного кредитования, особенно в прифронтовых регионах.

Председатель комитета отметил, что Национальному банку Украины была донесена позиция относительно необходимости срочных шагов для кардинального изменения ситуации. По его словам, задача НБУ — создать такие монетарные и регуляторные условия, при которых кредитование бизнеса станет экономически целесообразным.

Также Гетманцев сообщил, что с представителями правительства и НБУ достигнута договоренность перейти от констатации проблем к наработке конкретных решений, направленных на возобновление доступа бизнеса к кредитным ресурсам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бизнес кредит Даниил Гетманцев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина сможет привлекать спасателей и технику для оказания помощи за границей в чрезвычайных ситуациях

Законопроект также предусматривает европейский подход к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплениями.

Кабмин предлагает отменить уголовную ответственность за «злостное неповиновение» в колониях

Разработанный Минюстом законопроект направлен на отказ от карательных практик и приведение законодательства в соответствие со стандартами Совета Европы.

Внос нерезидента в дополнительный капитал ТОВ в виде оборудования: налоговые последствия и подход ДНС

Взнос в дополнительный капитал становится зоной повышенного налогового внимания: налоговая служба назвала критерии налогообложения.

ЕИБ выделяет Украине €52 млн на систему 112: Зеленский внес законопроект

Украина ратифицирует финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком по внедрению системы экстренной помощи по номеру 112.

Комитет по вопросам цифровой трансформации рассмотрит законопроект о добропорядочности в Нацполиции

Законопроект декларирует добропорядочность как принцип службы в полиции, однако эксперты указывают на правовые коллизии и риски для действующих полицейских.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]