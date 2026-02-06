Кредитування бізнесу в Україні впало до критичного мінімуму: Гетманцев повідомив про пошук рішень

Данило Гетманцев заявив, що проникнення банківського кредитування в економіку України скоротилося до 11,4% ВВП.

фото: Данило Гетманцев

Відбулося засідання міжвідомчої парламентсько-урядової робочої групи з питань пожвавлення кредитування суб’єктів господарювання. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, у 2025 році рівень проникнення банківських кредитів в українську економіку залишається на критично низькому рівні. Станом на кінець третього кварталу співвідношення валових кредитів суб’єктам господарювання до ВВП становило лише 11,4%.

Гетманцев нагадав, що для порівняння у 2018 році цей показник сягав 25,8% ВВП, і зазначив, що за кілька років економіка втратила десятки відсотків фінансового ресурсу, необхідного для розвитку бізнесу.

Він підкреслив, що ці показники безпосередньо пояснюють низький рівень інвестиційної активності, масштабування бізнесу та створення робочих місць. За словами Гетманцева, український бізнес системно вказує на надмірно високі відсоткові ставки, жорсткі та формальні вимоги до позичальників, а також фактичну недоступність довгострокового кредитування, особливо в прифронтових регіонах.

Голова комітету зазначив, що Національному банку України було донесено позицію щодо необхідності термінових кроків для кардинальної зміни ситуації. За його словами, завдання НБУ — створити такі монетарні та регуляторні умови, за яких кредитування бізнесу стане економічно доцільним.

Також Гетманцев повідомив, що з представниками уряду та НБУ досягнуто домовленості перейти від констатації проблем до напрацювання конкретних рішень, спрямованих на відновлення доступу бізнесу до кредитних ресурсів.

