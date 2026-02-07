В Гоструда объяснили, обязательно ли оплачивать совмещение профессий или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника

Совмещение профессий или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника является распространенной практикой на предприятиях, однако часто вызывает вопрос оплаты такой работы.

Восточное межрегиональное управление Гоструда объясняет, обязательна ли оплата за совмещение профессий или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

Отмечается, что такая оплата обязательна, если работник выполняет дополнительную работу без освобождения от основных обязанностей, определенных трудовым договором. Работодатель не имеет права привлекать работника к дополнительной работе без соответствующей оплаты.

Согласно статье 105 КЗоТ, в таком случае работнику осуществляется доплата за совмещение профессий (должностей) или за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

Размеры таких доплат определяются условиями коллективного и трудового договора. Законодательство не устанавливает фиксированный размер доплаты. Ее конкретная сумма определяется по взаимному согласию сторон трудового договора.

