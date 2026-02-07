У Держпраці пояснили, чи обовʼязково оплачувати суміщення професій або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

Суміщення професій або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника є поширеною практикою на підприємствах, однак часто викликає запитання щодо оплати такої роботи.

Східне міжрегіональне управління Держпраці пояснює, чи є обов’язковою оплата за суміщення професій або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

Зазначається, що така оплата є обов’язковою, якщо працівник виконує додаткову роботу без звільнення від основних обов’язків, визначених трудовим договором. Роботодавець не має права залучати працівника до додаткової роботи без відповідної оплати.

Відповідно до статті 105 КЗпП, у такому разі працівникові здійснюється доплата за суміщення професій (посад) або за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

Розміри таких доплат визначаються умовами колективного та/або трудового договору. Законодавство не встановлює фіксованого розміру доплати. Її конкретна сума визначається за взаємною згодою сторін трудового договору.

