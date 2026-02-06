  1. В Украине

В Украине поданы первые заявки на страхование имущества от военных рисков — Свириденко

19:55, 6 февраля 2026
Первые пять заявок на страхование имущества от военных рисков уже поданы, среди которых — компания из Харькова.
Первые пять заявок на страхование имущества от военных рисков уже поданы, сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, программа, запуск которой давно ожидал бизнес из-за постоянных российских ударов по предприятиям и инфраструктуре, уже начала работать.

Механизм предусматривает два направления поддержки: прямую компенсацию убытков для предприятий в регионах прифронтовых и частичную компенсацию страхового платежа для бизнеса по всей территории Украины. Для прифронтовых территорий максимальный размер государственной компенсации составляет до 10 млн. грн. за имущество, поврежденное или уничтоженное с 1 января 2026 года. Участие в программе возможно при уплате единовременного взноса в размере 0,5% от общей суммы вероятных убытков за заявленное имущество.

Свириденко уточнила, что среди первых заявителей Suziria Group, семейная группа компаний из Харькова, работающая в сфере зоотоваров. Несмотря на войну, предприятие сохранило рабочие места в прифронтовом городе, в том числе офис и логистически производственные мощности. По словам министерши, для компании новый государственный механизм стал возможностью планировать развитие даже в условиях военных рисков. Еще четыре заявки подали предприятия из прифронтовых регионов.

Юлия Свириденко

