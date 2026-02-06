В Україні подані перші заявки на страхування майна від воєнних ризиків — Свириденко

Перші п'ять заявок на страхування майна від воєнних ризиків уже подані, серед яких — компанія з Харкова.

За її словами, програма, на запуск якої давно очікував бізнес через постійні російські удари по підприємствах та інфраструктурі, вже почала працювати.

Механізм передбачає два напрями підтримки: пряму компенсацію збитків для підприємств у прифронтових регіонах та часткову компенсацію страхового платежу для бізнесу по всій території України. Для прифронтових територій максимальний розмір державної компенсації становить до 10 млн грн за майно, пошкоджене або знищене з 1 січня 2026 року. Участь у програмі можлива за умови сплати одноразового внеску у розмірі 0,5% від загальної суми ймовірних збитків за заявлене майно.

Свириденко уточнила, що серед перших заявників — Suziria Group, сімейна група компаній із Харкова, яка працює у сфері зоотоварів. Попри війну, підприємство зберегло робочі місця у прифронтовому місті, зокрема офіс та логістично-виробничі потужності. За словами міністерки, для компанії новий державний механізм став можливістю планувати розвиток навіть в умовах воєнних ризиків. Ще чотири заявки подали підприємства з прифронтових регіонів.

