Свет будут выключать весь день: Укрэнерго сообщил о графиках 7 февраля

Во всех регионах Украины 7 февраля для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений света.

В субботу, 7 февраля, на всей территории Украины для бытовых потребителей будут применяться почасовые графики отключения электроэнергии, в то время как для промышленных потребителей будут действовать ограничения мощности. Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

Причиной введения таких мер стали последствия массированных ракетных и дроновых атак России на объекты энергетической инфраструктуры.

В Укрэнерго также подчеркнули, что объемы и продолжительность ограничений могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Актуальную информацию потребителям рекомендуют отслеживать на официальных страницах облэнерго в социальных сетях.

