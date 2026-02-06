Світло вимикатимуть увесь день: Укренерго повідомило про графіки 7 лютого

В усіх регіонах України 7 лютого для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У суботу, 7 лютого, на всій території України для побутових споживачів застосовуватимуться погодинні графіки відключення електроенергії, тоді як для промислових споживачів діятимуть обмеження потужності. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Причиною запровадження таких заходів стали наслідки масованих ракетних і дронових атак Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури.

В Укренерго також наголосили, що обсяги та тривалість обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Актуальну інформацію споживачам рекомендують відстежувати на офіційних сторінках обленерго в соціальних мережах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.