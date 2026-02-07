Льготы для пенсионеров: кто имеет право на полную компенсацию коммуналки
В Украине для отдельных категорий пенсионеров предусмотрен льготный механизм оплаты жилищно-коммунальных услуг, который позволяет получить 100% компенсацию расходов в пределах социальных нормативов, установленных государством.
Согласно разъяснениям Главного управления Пенсионного фонда Украины в Запорожской области, такая льгота распространяется на:
- оплату жилищно-коммунальных услуг;
- приобретение твердого печного топлива;
- покупку сжиженного газа для бытовых нужд.
В Пенсионном фонде подчеркивают, что компенсация предоставляется исключительно в пределах установленных социальных норм потребления.
Кто имеет право на льготу
Воспользоваться 100% льготой могут пенсионеры, проживающие в сельской местности и ранее работавшие по определённым профессиям. Речь идет о лицах, чья трудовая деятельность была связана с бюджетной сферой и социально значимыми отраслями.
В частности, право на льготу имеют бывшие:
- педагогические работники;
- медицинские работники;
- фармацевты;
- специалисты по защите растений;
- библиотекари;
- работники музеев;
- работники учреждений культуры;
- работники государственных и коммунальных учреждений образования и культуры.
Условия по доходу семьи
Помимо профессионального критерия, обязательным условием для получения льготы является уровень доходов семьи. Государством установлен предельный показатель: среднемесячный доход на одного члена семьи за последние шесть месяцев не должен превышать 4660 гривен, что соответствует 1,4 прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Если доход превышает установленный лимит
В случае если доход на одного члена семьи превышает установленную норму, право на льготу не предоставляется. В то же время таким пенсионерам рекомендуется обратиться за оформлением жилищной субсидии, которая может частично компенсировать расходы на оплату коммунальных услуг и снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет.
