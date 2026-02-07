Льготы для пенсионеров: кто имеет право на полную компенсацию коммуналки

Обязательным условием получения льготы является соблюдение установленного уровня дохода.

В Украине для отдельных категорий пенсионеров предусмотрен льготный механизм оплаты жилищно-коммунальных услуг, который позволяет получить 100% компенсацию расходов в пределах социальных нормативов, установленных государством.

Согласно разъяснениям Главного управления Пенсионного фонда Украины в Запорожской области, такая льгота распространяется на:

оплату жилищно-коммунальных услуг;

приобретение твердого печного топлива;

покупку сжиженного газа для бытовых нужд.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что компенсация предоставляется исключительно в пределах установленных социальных норм потребления.

Кто имеет право на льготу

Воспользоваться 100% льготой могут пенсионеры, проживающие в сельской местности и ранее работавшие по определённым профессиям. Речь идет о лицах, чья трудовая деятельность была связана с бюджетной сферой и социально значимыми отраслями.

В частности, право на льготу имеют бывшие:

педагогические работники;

медицинские работники;

фармацевты;

специалисты по защите растений;

библиотекари;

работники музеев;

работники учреждений культуры;

работники государственных и коммунальных учреждений образования и культуры.

Условия по доходу семьи

Помимо профессионального критерия, обязательным условием для получения льготы является уровень доходов семьи. Государством установлен предельный показатель: среднемесячный доход на одного члена семьи за последние шесть месяцев не должен превышать 4660 гривен, что соответствует 1,4 прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Если доход превышает установленный лимит

В случае если доход на одного члена семьи превышает установленную норму, право на льготу не предоставляется. В то же время таким пенсионерам рекомендуется обратиться за оформлением жилищной субсидии, которая может частично компенсировать расходы на оплату коммунальных услуг и снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет.

