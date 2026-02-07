Пільги для пенсіонерів: хто має право на повну компенсацію комуналки

Обов’язковою умовою отримання пільги є дотримання встановленого рівня доходу.

В Україні для окремих категорій пенсіонерів передбачено пільговий механізм оплати житлово-комунальних послуг, який дозволяє отримати 100% компенсацію витрат у межах соціальних нормативів, визначених державою.

За роз’ясненням Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, така пільга поширюється на:

оплату житлово-комунальних послуг;

придбання твердого пічного палива;

купівлю скрапленого газу для побутових потреб.

У Пенсійному фонді підкреслюють, що компенсація надається виключно в межах установлених соціальних норм споживання.

Хто має право на пільгу

Скористатися 100% пільгою можуть пенсіонери, які мешкають у сільській місцевості та раніше працювали за визначеними професіями. Йдеться про осіб, чия трудова діяльність була пов’язана з бюджетною сферою та соціально значущими галузями.

Зокрема, право на пільгу мають колишні:

педагогічні працівники;

медичні працівники;

фармацевти;

спеціалісти із захисту рослин;

бібліотекарі;

працівники музеїв;

працівники закладів культури;

працівники державних і комунальних закладів освіти та культури.

Умови щодо доходу сім’ї

Крім професійного критерію, обов’язковою умовою для отримання пільги є рівень доходів сім’ї. Держава встановила граничний показник: середньомісячний дохід на одного члена сім’ї за останні шість місяців не повинен перевищувати 4660 гривень, що відповідає 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Якщо дохід перевищує встановлений ліміт

У випадку, коли дохід на одного члена родини перевищує визначену норму, право на пільгу не надається. Водночас таким пенсіонерам рекомендують звернутися за оформленням житлової субсидії, яка може частково компенсувати витрати на оплату комунальних послуг і зменшити фінансове навантаження на сімейний бюджет.

