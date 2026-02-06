  1. В Украине

Правительство утвердило план мер гражданской защиты на 2026 год: что предусмотрено

21:57, 6 февраля 2026
Новый план гражданской защиты на 2026 год, одобренный правительством, охватывает модернизацию систем оповещения, укрытия, эвакуации и тренировки служб реагирования.
Кабинет Министров утвердил план основных мероприятий гражданской защиты Украины на 2026 год, который предусматривает комплексное усиление готовности государства к реагированию на чрезвычайные ситуации в военное время и в мирный период.

В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что среди ключевых направлений нового документа — обновление системы оповещения населения, расширение сети защитных укрытий, повышение уровня готовности органов власти и объектов критической инфраструктуры, а также улучшение процедур эвакуации населения.

В плане отдельный акцент сделан на восстановлении и приведении защитных сооружений в соответствующее техническое состояние, проведении всесторонних инспекций укрытий, обновлении сведений в государственных реестрах и обеспечении стабильного функционирования систем оповещения.

Также предусмотрены проверки готовности объектов к пожароопасному периоду, проведение учений по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и обновление планов эвакуации населения, в частности в случае катастрофического затопления.

Важными направлениями реализации плана являются обеспечение подразделений ГСЧС современной пожарно-спасательной техникой и средствами индивидуальной защиты, усиление радиационного и химического мониторинга, а также организация информационно-просветительской работы для населения. Отдельный акцент сделан на создании классов безопасности в образовательных учреждениях и развитии движения юных спасателей.

Документ также предусматривает подготовку специалистов в сфере гражданской защиты и проведение масштабных учений с участием всех уровней власти и операторов критической инфраструктуры.

МВД Кабинет Министров Украины

