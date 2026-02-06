  1. В Україні

Уряд затвердив план заходів цивільного захисту на 2026 рік: що передбачено

21:57, 6 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новий план цивільного захисту на 2026 рік, схвалений урядом, охоплює модернізацію систем оповіщення, укриття, евакуацію та тренування служб реагування.
Уряд затвердив план заходів цивільного захисту на 2026 рік: що передбачено
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів затвердив план основних заходів цивільного захисту України на 2026 рік, який передбачає комплексне посилення готовності держави до реагування на надзвичайні ситуації у воєнний час та в мирний період. 

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

У Міністерстві внутрішніх справ підкреслили, що серед головних напрямів нового документа – оновлення системи сповіщення громадян, розширення мережі захисних укриттів, підвищення рівня готовності органів влади та критично важливих об’єктів, а також покращення процедур евакуації населення.

У плані окремий акцент зроблено на відновленні й приведенні захисних споруд у відповідний технічний стан, проведенні всебічних інспекцій укриттів, оновленні відомостей у державних реєстрах та гарантуванні стабільного функціонування систем оповіщення.

Також передбачено перевірки готовності об’єктів до пожежонебезпечного періоду, проведення тренувань із реагування на можливі надзвичайні ситуації та оновлення планів евакуації населення, зокрема у разі катастрофічного затоплення.

Важливими напрямами реалізації плану є забезпечення підрозділів ДСНС сучасною пожежно-рятувальною технікою та засобами індивідуального захисту, посилення радіаційного й хімічного моніторингу, а також організація інформаційно-просвітницької роботи для населення. Окремий акцент зроблено на створенні класів безпеки в закладах освіти та розвитку руху юних рятувальників.

Документ також передбачає підготовку фахівців у сфері цивільного захисту та проведення широкомасштабних тренувань за участі всіх рівнів влади й операторів критичної інфраструктури.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна зможе залучати рятувальників і техніку для надання допомоги за кордоном у надзвичайних ситуаціях

Законопроєкт передбачає європейський підхід до захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій, пов’язаних із затопленнями.

Кабмін пропонує скасувати кримінальну відповідальність за «злісну непокору» в колоніях

Розроблений Мін'юстом законопроект має на меті відмову від каральних практик та приведення законодавства у відповідність до стандартів Ради Європи.

Внесок нерезидента до додаткового капіталу ТОВ у вигляді обладнання: податкові наслідки та підхід ДПС

Внесок у додатковий капітал стає зоною підвищеної податкової уваги: податкова служба назвала критерії оподаткування.

ЄІБ виділяє Україні €52 млн на систему 112: Зеленський вніс законопроєкт

Україна ратифікує фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком щодо впровадження системи екстреної допомоги за номером 112.

Комітет з цифрової трансформації розгляне законопроект про доброчесність у Нацполіції

Законопроєкт декларує доброчесність як принцип служби в поліції, проте експерти вказують на правові колізії та ризики для діючих поліцейських.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]