Уряд затвердив план заходів цивільного захисту на 2026 рік: що передбачено
Кабінет Міністрів затвердив план основних заходів цивільного захисту України на 2026 рік, який передбачає комплексне посилення готовності держави до реагування на надзвичайні ситуації у воєнний час та в мирний період.
У Міністерстві внутрішніх справ підкреслили, що серед головних напрямів нового документа – оновлення системи сповіщення громадян, розширення мережі захисних укриттів, підвищення рівня готовності органів влади та критично важливих об’єктів, а також покращення процедур евакуації населення.
У плані окремий акцент зроблено на відновленні й приведенні захисних споруд у відповідний технічний стан, проведенні всебічних інспекцій укриттів, оновленні відомостей у державних реєстрах та гарантуванні стабільного функціонування систем оповіщення.
Також передбачено перевірки готовності об’єктів до пожежонебезпечного періоду, проведення тренувань із реагування на можливі надзвичайні ситуації та оновлення планів евакуації населення, зокрема у разі катастрофічного затоплення.
Важливими напрямами реалізації плану є забезпечення підрозділів ДСНС сучасною пожежно-рятувальною технікою та засобами індивідуального захисту, посилення радіаційного й хімічного моніторингу, а також організація інформаційно-просвітницької роботи для населення. Окремий акцент зроблено на створенні класів безпеки в закладах освіти та розвитку руху юних рятувальників.
Документ також передбачає підготовку фахівців у сфері цивільного захисту та проведення широкомасштабних тренувань за участі всіх рівнів влади й операторів критичної інфраструктури.
