Глава МИД Сибига опроверг обвинения в покушении на российского генерала Алексеева

Андрей Сибига заявил, что Украина не причастна к покушению на Владимира Алексеева.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига высказался о покушении на первого заместителя руководителя Главного управления Генерального штаба РФ Владимира Алексеева. Глава МИД подчеркнул, что Украина не причастна к этому инциденту. Об этом сообщает Reuters.

"Киев не имеет никакого отношения к этому нападению", – заверил Сибига.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Украину в покушении на генерала. Он аргументирует это якобы целью "саботажа мирных переговоров".

Напомним, вчера в Москве 6 февраля неизвестный несколько раз выстрелил во Владимира Алексеева. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

