Глава МЗС Сибіга спростував звинувачення у замаху на російського генерала Алєксєєва

10:56, 7 лютого 2026
Андрій Сибіга заявив, що Україна не причетна до замаху на Володимира Алексєєва.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловився щодо замаху на першого заступника керівника Головного управління Генерального штабу РФ Володимира Алексєєва. Глава МЗС підкреслив, що Україна не причетна до цього інциденту. Про це повідомляє Reuters.

"Київ не має ніякого відношення до цього нападу", - запевнив Сибіга. 

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив Україну в замаху на генерала. Він аргументує це нібито метою "саботажу мирних переговорів".

Нагадаємо, вчора в Москві 6 лютого невідомий кілька разів вистрілив у Володимира Алексєєва. Він у лікарні у важкому стані. 

