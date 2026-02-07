  1. В Украине

Кабмин утвердил Технический регламент по экодизайну серверов и продукции для хранения данных

13:03, 7 февраля 2026
Правительство утвердило новый Технический регламент, которым устанавливаются требования к экодизайну серверов и продукции для хранения данных, а также обновило правила рыночного надзора за этой категорией техники.
Кабмин утвердил Технический регламент по экодизайну серверов и продукции для хранения данных
Правительством утвержден Технический регламент относительно требований к экодизайну для серверов и продукции для хранения данных в соответствии с Законом Украины «О технических регламентах и ​​оценке соответствия», сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он рассказал, что Кабинет Министров также внес изменения в Технический регламент относительно требований к экодизайну для компьютеров и компьютерных серверов. Изменения предполагают исключение положений, относящихся к серверам и устройствам для хранения данных, за исключением норм относительно малых серверов.

Кроме того, по его словам, внесены изменения в Список видов продукции, в отношении которых органы государственного рыночного надзора осуществляют государственный рыночный надзор.

Согласно обновлениям Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей определена органом государственного рыночного надзора за серверами и продукцией для хранения данных.

Кабинет Министров Украины

