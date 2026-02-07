Кабмін затвердив Технічний регламент щодо екодизайну серверів та продукції для зберігання даних

Уряд затвердив новий Технічний регламент, яким встановлюються вимоги до екодизайну серверів та продукції для зберігання даних, а також оновив правила ринкового нагляду за цією категорією техніки.

Урядом затверджено Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для серверів та продукції для зберігання даних відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він розповів, що Кабінет Міністрів також вніс зміни до Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для комп’ютерів та комп’ютерних серверів. Зміни передбачають виключення положень, які стосуються серверів і пристроїв для зберігання даних, за винятком норм щодо малих серверів.

Крім того, за його словами, внесено зміни до Переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд.

Згідно з оновленнями, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів визначена органом державного ринкового нагляду за серверами та продукцією для зберігання даних.

