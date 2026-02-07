  1. В Украине

Потепление ненадолго: когда в Украину снова вернутся морозы

12:27, 7 февраля 2026
В Украине 7 февраля после периода морозов ожидается кратковременное потепление.
Потепление ненадолго: когда в Украину снова вернутся морозы
В Украине сегодня, 7 февраля, во всех областях будет наблюдаться повышение температуры после продолжительных морозов. Вместе с потеплением придут осадки и туманные явления. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу, днем столбики термометров покажут от 0 до +4 градусов. В западных регионах температура будет держаться около нуля, на юге воздух прогреется до +2…+5 градусов, а в Крыму ожидается +6…+10.

Мокрый снег и дожди время от времени будут выпадать не только сегодня, но и в воскресенье.

Потепление в сочетании с повышенной влажностью будет способствовать образованию туманов. В связи с этим видимость может снижаться до 300–500 метров, а местами и меньше.

Погода в Киеве

В столице сегодня возможны туманы, а также периодические осадки в виде мокрого снега. Ночью температура воздуха будет опускаться до -5…-7 градусов, днем составит -2…-4.

Из-за повышения температуры лед на дорогах и тротуарах начнет таять, что может осложнить движение транспорта и передвижение пешеходов.

Когда снова ударят морозы

В воскресенье днем в Украину начнет поступать более холодный воздух. В северных областях вечером температура может снизиться до -6…-9 градусов. В Киеве ночью и днем в воскресенье ожидается -4…-7 градусов, а вечером похолодает до -9.

По прогнозу Натальи Диденко, в период с 9 по 11 февраля в Украине снова установятся морозы, а следующая волна потепления ожидается с 12 февраля.

прогноз погоды погода

