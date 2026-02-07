  1. В Україні

Потепління ненадовго: коли в Україну знову повернуться морози

12:27, 7 лютого 2026
В Україні 7 лютого після періоду морозів очікується короткочасне потепління.
Потепління ненадовго: коли в Україну знову повернуться морози
В Україні сьогодні, 7 лютого, у всіх областях спостерігатиметься підвищення температури після тривалих морозів. Разом із потеплінням прийдуть опади та туманні явища. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, вдень стовпчики термометрів покажуть від 0 до +4 градусів. У західних регіонах температура триматиметься близько нуля, на півдні повітря прогріється до +2…+5 градусів, а в Криму очікується +6…+10.

Мокрий сніг та дощі час від часу випадатимуть не лише сьогодні, а й у неділю.

Потепління у поєднанні з підвищеною вологістю сприятиме утворенню туманів. Через це видимість може знижуватися до 300–500 метрів, а подекуди й менше.

Погода у Києві

У столиці сьогодні можливі тумани та періодичні опади у вигляді мокрого снігу. Вночі температура повітря опускатиметься до -5…-7 градусів, удень становитиме -2…-4.

Через підвищення температури лід на дорогах і тротуарах почне танути, що може ускладнити рух транспорту та пересування пішоходів.

Коли знову вдарять морози

У неділю вдень в Україну почне надходити холодніше повітря. У північних областях увечері температура може знизитися до -6…-9 градусів. У Києві вночі та вдень у неділю очікується -4…-7 градусів, а ввечері похолодає до -9.

За прогнозом Наталки Діденко, з 9 по 11 лютого в Україні знову встановляться морози, а наступна хвиля потепління прогнозується з 12 лютого.

