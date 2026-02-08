МВД напомнило о «Едином окне для граждан» – более 20 услуг доступны онлайн
19:37, 8 февраля 2026
Получение разрешений на оружие и справок МВД проще онлайн.
Министерство внутренних дел напомнило об онлайн-сервисе «Единое окно для граждан», который позволяет быстро и удобно получить административные услуги без посещения ведомственных учреждений.
Среди доступных услуг:
- оборот оружия — приобретение, получение выписки, страхование, изменение места хранения;
- выписка о несудимости, включая апостиль и доставку, а также ее проверка;
- подача анкеты и получение выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;
- подача электронных обращений в МВД.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:
- Перейти на «Единое окно для граждан» по прямой ссылке или через сайт МВД.
- Выбрать нужную услугу.
- Авторизоваться с помощью электронной цифровой подписи, BankID или Дія.Підпис.
- Заказать услугу онлайн и получить результат дистанционно.
Сервис «Единое окно для граждан» упрощает доступ к административным процедурам и позволяет экономить время, обеспечивая легкий и безопасный способ получения необходимых документов и справок.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.