МВД напомнило о «Едином окне для граждан» – более 20 услуг доступны онлайн

Получение разрешений на оружие и справок МВД проще онлайн.

Министерство внутренних дел напомнило об онлайн-сервисе «Единое окно для граждан», который позволяет быстро и удобно получить административные услуги без посещения ведомственных учреждений.

Среди доступных услуг:

оборот оружия — приобретение, получение выписки, страхование, изменение места хранения;

выписка о несудимости, включая апостиль и доставку, а также ее проверка;

подача анкеты и получение выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

подача электронных обращений в МВД.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:

Перейти на «Единое окно для граждан» по прямой ссылке или через сайт МВД. Выбрать нужную услугу. Авторизоваться с помощью электронной цифровой подписи, BankID или Дія.Підпис. Заказать услугу онлайн и получить результат дистанционно.

Сервис «Единое окно для граждан» упрощает доступ к административным процедурам и позволяет экономить время, обеспечивая легкий и безопасный способ получения необходимых документов и справок.

