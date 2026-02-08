  1. В Украине

МВД напомнило о «Едином окне для граждан» – более 20 услуг доступны онлайн

19:37, 8 февраля 2026
Получение разрешений на оружие и справок МВД проще онлайн.
Министерство внутренних дел напомнило об онлайн-сервисе «Единое окно для граждан», который позволяет быстро и удобно получить административные услуги без посещения ведомственных учреждений.

Среди доступных услуг:

  • оборот оружия — приобретение, получение выписки, страхование, изменение места хранения;
  • выписка о несудимости, включая апостиль и доставку, а также ее проверка;
  • подача анкеты и получение выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;
  • подача электронных обращений в МВД.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:

  1. Перейти на «Единое окно для граждан» по прямой ссылке или через сайт МВД.
  2. Выбрать нужную услугу.
  3. Авторизоваться с помощью электронной цифровой подписи, BankID или Дія.Підпис.
  4. Заказать услугу онлайн и получить результат дистанционно.

Сервис «Единое окно для граждан» упрощает доступ к административным процедурам и позволяет экономить время, обеспечивая легкий и безопасный способ получения необходимых документов и справок.

МВД документы

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Кабмин предлагает отменить уголовную ответственность за «злостное неповиновение» в колониях

Разработанный Минюстом законопроект направлен на отказ от карательных практик и приведение законодательства в соответствие со стандартами Совета Европы.

Комитет по вопросам цифровой трансформации рассмотрит законопроект о добропорядочности в Нацполиции

Законопроект декларирует добропорядочность как принцип службы в полиции, однако эксперты указывают на правовые коллизии и риски для действующих полицейских.

Комитет Ради признал законопроекты о дисциплинарной ответственности судей такими, что не противоречат требованиям ЕС

Законопроекты о дисциплинарной ответственности судей будут доработаны с учетом выводов Венецианской комиссии

Большая Палата Верховного Суда разъяснила правовую природу отдельного определения и порядок его обжалования

Большая Палата подтвердила, что частное определение — это инструмент судебного реагирования на нарушение закона, а не способ разрешения спора.

Риски регистрационных споров: потеря права на судебную защиту из-за статуса «ненадлежащего истца»

Обжалование решений по делам об изменении состава общества теперь в руках участников – правовая позиция Верховного Суда.

