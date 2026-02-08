МВС нагадало про «Єдине вікно для громадян» – понад 20 послуг доступні онлайн

Отримання дозволів на зброю та довідок МВС простіше онлайн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство внутрішніх справ нагадало про онлайн-сервіс «Єдине вікно для громадян», який дозволяє швидко та зручно отримати адміністративні послуги без відвідування відомчих установ.

Серед доступних послуг:

обіг зброї — придбання, отримання витягу, страхування, зміна місця зберігання;

витяг про несудимість, включно з апостилем та доставкою, а також його перевірка;

подання анкети та отримання витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

подання електронних звернень до МВС.

Щоб скористатися сервісом, необхідно:

Перейти на «Єдине вікно для громадян» через пряме посилання або сайт МВС. Обрати потрібну послугу. Авторизуватися за допомогою електронного цифрового підпису, BankID або Дія.Підпис. Замовити послугу онлайн та отримати результат дистанційно.

Сервіс «Єдине вікно для громадян» спрощує доступ до адміністративних процедур і дозволяє економити час, забезпечуючи легкий та безпечний спосіб отримання необхідних документів та довідок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.