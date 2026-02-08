МВС нагадало про «Єдине вікно для громадян» – понад 20 послуг доступні онлайн
19:37, 8 лютого 2026
Отримання дозволів на зброю та довідок МВС простіше онлайн.
Міністерство внутрішніх справ нагадало про онлайн-сервіс «Єдине вікно для громадян», який дозволяє швидко та зручно отримати адміністративні послуги без відвідування відомчих установ.
Серед доступних послуг:
- обіг зброї — придбання, отримання витягу, страхування, зміна місця зберігання;
- витяг про несудимість, включно з апостилем та доставкою, а також його перевірка;
- подання анкети та отримання витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
- подання електронних звернень до МВС.
Щоб скористатися сервісом, необхідно:
- Перейти на «Єдине вікно для громадян» через пряме посилання або сайт МВС.
- Обрати потрібну послугу.
- Авторизуватися за допомогою електронного цифрового підпису, BankID або Дія.Підпис.
- Замовити послугу онлайн та отримати результат дистанційно.
Сервіс «Єдине вікно для громадян» спрощує доступ до адміністративних процедур і дозволяє економити час, забезпечуючи легкий та безпечний спосіб отримання необхідних документів та довідок.
