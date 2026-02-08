  1. В Україні

МВС нагадало про «Єдине вікно для громадян» – понад 20 послуг доступні онлайн

19:37, 8 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Отримання дозволів на зброю та довідок МВС простіше онлайн.
МВС нагадало про «Єдине вікно для громадян» – понад 20 послуг доступні онлайн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство внутрішніх справ нагадало про онлайн-сервіс «Єдине вікно для громадян», який дозволяє швидко та зручно отримати адміністративні послуги без відвідування відомчих установ.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Серед доступних послуг:

  • обіг зброї — придбання, отримання витягу, страхування, зміна місця зберігання;
  • витяг про несудимість, включно з апостилем та доставкою, а також його перевірка;
  • подання анкети та отримання витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
  • подання електронних звернень до МВС.

Щоб скористатися сервісом, необхідно:

  1. Перейти на «Єдине вікно для громадян» через пряме посилання або сайт МВС.
  2. Обрати потрібну послугу.
  3. Авторизуватися за допомогою електронного цифрового підпису, BankID або Дія.Підпис.
  4. Замовити послугу онлайн та отримати результат дистанційно.

Сервіс «Єдине вікно для громадян» спрощує доступ до адміністративних процедур і дозволяє економити час, забезпечуючи легкий та безпечний спосіб отримання необхідних документів та довідок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС документи

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет з цифрової трансформації розгляне законопроект про доброчесність у Нацполіції

Законопроєкт декларує доброчесність як принцип служби в поліції, проте експерти вказують на правові колізії та ризики для діючих поліцейських.

Комітет Ради визнав законопроєкти про дисциплінарну відповідальність суддів такими, що не суперечать вимогам ЄС

Законопроєкти про дисциплінарну відповідальність суддів доопрацюють  згідно з висновками Венеційської комісії.

Велика Палата Верховного Суду розтлумачила правову природу окремої ухвали та порядок її оскарження

Велика Палата підтвердила, що окрема ухвала — це інструмент судового реагування на порушення закону, а не спосіб вирішення спору.

Ризики реєстраційних спорів: втрата права на судовий захист через статус «неналежного позивача»

Оскарження рішень у справах про зміну складу товариства відтепер у руках учасників – правова позиція Верховного Суду.

Службове житло більше не передаватимуть у власність: кому залишать право на приватизацію

Закон передбачає нові механізми підтримки будівництва, придбання та оренди житла, а також розширення програми «єОселя».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]