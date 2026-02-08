Украинские инженеры, конструкторы и пилоты – Зеленский назвал приоритетные специальности в 2026 году
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со студентами Киевского авиационного института заявил, что 2026 год станет годом инвестиций в технологический сектор страны, особенно в сферу авиации.
Инвестиции в технологии и авиацию
По словам Зеленского, дронная индустрия в настоящее время является одной из крупнейших в Украине и нуждается в высококвалифицированных специалистах – инженерах, ученых, пилотах и конструкторах. Президент подчеркнул, что эти специалисты будут в приоритете для государства при восстановлении и развитии индустрии.
Возвращение специалистов и развитие государства
Зеленский отметил, что украинцы, которые работали за рубежом, будут возвращаться домой, и именно технически подготовленные кадры будут ключевыми для восстановления страны.
«Надо восстанавливаться технически, технологически. И энергетика, и сельское хозяйство, но технологии — прежде всего», — подчеркнул Президент.
