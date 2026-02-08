  1. В Україні

Українські інженери, конструктори та пілоти – Зеленський назвав пріоритетні спеціальності у 2026 році

18:43, 8 лютого 2026
Зеленський назвав 2026 рік роком інвестицій у технології та авіацію України.
Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі студентами Київського авіаційного інституту заявив, що 2026 рік стане роком інвестицій у технологічний сектор країни, особливо у сферу авіації.

Інвестиції в технології та авіацію

За словами Зеленського, дронова індустрія нині є однією з найбільших в Україні та потребує висококваліфікованих фахівців — інженерів, науковців, пілотів і конструкторів. Президент підкреслив, що ці спеціалісти будуть у пріоритеті для держави при відновленні та розвитку індустрії.

Повернення фахівців та розвиток держави

Зеленський зазначив, що українці, які працювали за кордоном, повертатимуться додому, і саме технічно підготовлені кадри будуть ключовими для відновлення країни.

«Треба відновлюватись технічно, технологічно. І енергетика, і сільське господарства, але технології — передусім», — підкреслив Президент.

президент Україна Володимир Зеленський університет

