Обеденный перерыв: оплачиваемое или неоплачиваемое время — что говорит Гоструда

Работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью до двух часов, который не засчитывается до рабочего времени и обычно предоставляется через четыре часа после начала работы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, что рабочее время – это время, в течение которого работник должен исполнять обязанности по трудовому договору.

Режим работы, продолжительность рабочего времени и времени отдыха устанавливаются работодателем самостоятельно в правилах внутреннего трудового распорядка или коллективном договоре с соблюдением норм и гарантий, установленных действующим законодательством. Согласно статье 66 Кодекса законов о труде Украины работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов. Он не включается в рабочее время и предоставляться должен, как правило, через 4 часа после начала работы.

Работник использует перерыв по своему усмотрению и может отлучаться с места работы, в частности, выходить за пределы территории предприятия.

Следовательно, перерыв для отдыха и питания является личным временем работника и не подлежит оплате работодателем.

одписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.