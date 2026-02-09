Обідня перерва: оплачуваний чи неоплачуваний час — що каже Держпраці

Працівникам надається перерва для відпочинку та харчування тривалістю до двох годин, яка не зараховується до робочого часу та зазвичай надається через чотири години після початку роботи.

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, що робочий час – це час, протягом якого працівник повинен виконувати обов’язки за трудовим договором.

Режим роботи, тривалість робочого часу й часу відпочинку встановлюються роботодавцем самостійно в правилах внутрішнього трудового розпорядку або у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, встановлених чинним законодавством. Відповідно до статті 66 Кодексу законів про працю України, працівникам надається перерва для відпочинку та харчування тривалістю не більше 2 годин. Вона не включається в робочий час і надаватися має, як правило, через 4 години після початку роботи.

Працівник використовує перерву на власний розсуд і може відлучатися з місця роботи, зокрема, виходити за межі території підприємства.

Отже, перерва для відпочинку та харчування є особистим часом працівника й не підлягає оплаті роботодавцем.

