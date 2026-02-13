Участие третьего лица и четкие сроки: НААУ поддержала изменения в УПК относительно ареста недвижимости

НААУ поддержала законопроект об уточнении порядка ареста недвижимости.

В Национальной ассоциации адвокатов Украины поддержали законодательную инициативу, направленную на усиление гарантий защиты прав собственников и владельцев недвижимости при рассмотрении вопросов о наложении ареста в уголовном производстве.

Речь идет о законопроекте №14325 от 23 декабря 2025 года «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уточнения оснований и порядка ареста недвижимого имущества», который анализировал Комитет НААУ по вопросам уголовного права и процесса.

В частности, адвокаты обратили внимание на изменения, которые предлагается внести в ст. 64-2 (Третье лицо, относительно имущества которого решается вопрос об аресте) УПК. Ими уточняется круг субъектов обращения (путем включения таких субъектов, как дознаватель, следователь по согласованию с прокурором, к следственному судье) с ходатайством об аресте имущества, а следовательно — и возникновение правового статуса такого субъекта как третьего лица, относительно имущества которого решается вопрос об аресте.

«Такие изменения безусловно будут иметь позитивные последствия, поскольку указанные субъекты и так имеют право обращения с ходатайством об аресте в соответствии с ч. 1 ст. 171 УПК, в то время как действующая редакция ст. 64-2 УПК указывает на возникновение правового статуса лишь с момента обращения прокурора в суд с ходатайством об аресте имущества», — указали в НААУ.

Также позитивным является дополнение ст. 64-2 УПК нормой о том, что рассмотрение ходатайства об аресте недвижимого имущества (в том числе земельного участка) третьего лица будет осуществляться с участием третьего лица или его представителя. Это сузит дискрецию стороны обвинения.

Кроме того, ст. 132 УПК предлагается дополнить новой частью, согласно которой в случае отказа в удовлетворении ходатайства о применении меры обеспечения уголовного производства и/или отмене меры обеспечения уголовного производства следователь, дознаватель, прокурор не будет иметь права повторно обращаться к следственному судье, в суд с ходатайством о применении соответствующей меры обеспечения уголовного производства, если в ходатайстве не указаны новые обстоятельства и доказательства, которые не рассматривались следственным судьей, судом. Такая норма, по мнению адвокатов, в случае ее одобрения законодателем станет наилучшим предохранителем повторной подачи ходатайств стороной обвинения.

Отдельно в комитете НААУ обратили внимание на то, что существующая практика длительных арестов имущества часто блокирует хозяйственную деятельность юридических лиц и жизнь граждан, которые не являются подозреваемыми или обвиняемыми. Таким образом предложенные изменения к ч. 13 ст. 170 УПК также получат позитивный эффект. Проектом предлагается установить общее правило, что в уголовном производстве, в котором ни одному лицу не сообщено о подозрении, наложение ареста на недвижимое имущество третьего лица осуществляется на основании определения следственного судьи на срок не более четырех месяцев. При этом его можно будет продлить, однако в определении о наложении ареста следственный судья будет обязан определить срок действия такого ареста.

