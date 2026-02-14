  1. В Украине

6000 долларов за «пакет услуг»: в Одесской области переправщика поймали прямо во время «рейса»

09:06, 14 февраля 2026
Задержали дельца с поличным во время доставки пассажира к приднестровскому сегменту украинско-молдавской границы.
В Одесской области пограничники совместно с правоохранителями задержали 18-летнего местного жителя вместе с его «клиентом» неподалеку от границы.

Как сообщила Государственная пограничная служба Украины, парень нашел желающего незаконно пересечь границу через знакомых. Свои услуги он оценил в 6000 долларов. В стоимость входил полный «пакет» — даже кусачки для преодоления заградительного забора.

В настоящее время ему сообщено о подозрении. Суд избрал меру пресечения: содержание под стражей с возможностью внесения залога свыше 266 тысяч гривен.

Государственная пограничная служба

