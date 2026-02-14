  1. В Украине

80 тысяч гривен за реабилитацию и документы: во Львовской области на взятке погорел реабилитолог

09:24, 14 февраля 2026
Врача задержали после получения всей оговоренной суммы.
80 тысяч гривен за реабилитацию и документы: во Львовской области на взятке погорел реабилитолог
 Во Львовской области правоохранители разоблачили на получении неправомерной выгоды реабилитолога одной из больниц.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, 72-летний мужчина после перенесенного в прошлом году инфаркта и перелома бедренной кости нуждался в реабилитации. Восстановление он проходил в одной из больниц Львовской громады.

Когда курс лечения завершался, физический терапевт отделения реабилитации, действуя совместно со служебными лицами этого медицинского учреждения, сообщил 18-летнему внуку пациента, что за предоставленные в больнице услуги необходимо дополнительно «рассчитаться».

Кроме неофициальной оплаты за проведенное лечение речь шла также о беспрепятственном получении пациентом медицинских документов о прохождении реабилитации. В частности, выписок из медицинской карты стационарного больного.

«Общая сумма, которую необходимо было оплатить, — 80 тыс. грн.

Врача задержали в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения всей оговоренной суммы», — заявили в ведомстве.

Во время обысков были изъяты денежные средства, мобильный телефон, черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.

Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры медику сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие лица из числа работников больницы, причастные к противоправной деятельности. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога.

