80 тысяч гривен за реабилитацию и документы: во Львовской области на взятке погорел реабилитолог

Врача задержали после получения всей оговоренной суммы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области правоохранители разоблачили на получении неправомерной выгоды реабилитолога одной из больниц.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, 72-летний мужчина после перенесенного в прошлом году инфаркта и перелома бедренной кости нуждался в реабилитации. Восстановление он проходил в одной из больниц Львовской громады.

Когда курс лечения завершался, физический терапевт отделения реабилитации, действуя совместно со служебными лицами этого медицинского учреждения, сообщил 18-летнему внуку пациента, что за предоставленные в больнице услуги необходимо дополнительно «рассчитаться».

Кроме неофициальной оплаты за проведенное лечение речь шла также о беспрепятственном получении пациентом медицинских документов о прохождении реабилитации. В частности, выписок из медицинской карты стационарного больного.

«Общая сумма, которую необходимо было оплатить, — 80 тыс. грн.

Врача задержали в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения всей оговоренной суммы», — заявили в ведомстве.

Во время обысков были изъяты денежные средства, мобильный телефон, черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.

Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры медику сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие лица из числа работников больницы, причастные к противоправной деятельности. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.