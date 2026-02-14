  1. В Украине

Когда запись в трудовой книжке не гарантирует страхового стажа — последствия неуплаты взносов работодателем

07:00, 14 февраля 2026
При каких условиях период работы не засчитывают в страховой стаж и почему финансовые проблемы предприятия не освобождают от уплаты взносов.
Если предприятие обанкротилось и годами не уплачивало взносы в Пенсионный фонд, период работы там может не войти в страховой стаж. Об этом сообщили в Главном управлении ПФУ в Черновицкой области, отвечая на обращение работницы ликвидированного предприятия.

Женщина работала на предприятии, которое в настоящее время признано банкротом и находится в процедуре ликвидации. По ее словам, с 2009 года работодатель не уплачивал взносы в Пенсионный фонд. Она поинтересовалась, будет ли засчитан этот период в страховой стаж, если долги так и не будут погашены.

Засчитают ли период работы

В Пенсионном фонде ответили однозначно: нет, не засчитают.

В соответствии со статьей 1 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», с 2004 года страховой стаж — это период, в течение которого лицо подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который уплачены страховые взносы.

Таким образом, ключевое условие для учета стажа при назначении пенсии — фактическая уплата работодателем единого социального взноса и страховых взносов за работника в полном объеме.

Влияет ли финансовое состояние предприятия

В разъяснении также подчеркнуто: согласно части 12 статьи 20 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и части 12 статьи 9 Закона «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», взносы подлежат уплате независимо от финансового состояния плательщика.

То есть даже банкротство или сложное финансовое положение предприятия не освобождает работодателя от обязанности перечислять взносы.

Что это означает для работников

Если взносы за работника не уплачивались, период работы не учитывают как страховой стаж для расчета пенсии. Сам факт трудоустройства без подтвержденной уплаты взносов не является основанием для автоматического зачета лет работы.

Таким образом, для формирования полного страхового стажа решающим является не только запись в трудовой книжке, но и реальная уплата обязательных платежей в систему пенсионного страхования.

Пенсионный фонд ПФУ пенсия пенсия в Украине трудовая книжка трудовые отношения

