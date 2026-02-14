  1. В Украине

Мошеннический Telegram-бот «ТалонБот» обманывает украинцев от имени МВД

07:54, 14 февраля 2026
Главный сервисный центр МВД предупредил о фейковом ресурсе и подчеркнул, что запись на услуги бесплатна.
Мошеннический Telegram-бот «ТалонБот» обманывает украинцев от имени МВД
Фото: hsc.gov.ua
Главный сервисный центр МВД сообщил о появлении в сети мошеннического бота в Telegram под названием «ТалонБот для поиска талонов», который якобы помогает найти записи в сервисные центры МВД за платную подписку. Бот использует айдентику МВД, создавая впечатление официального сервиса.

В ГСЦ МВД подчеркивают, что на данный момент никаких официальных ботов для записи на услуги не существует. Старый бот прекратил работу после запуска обновленного Е-Записи.

Запись в территориальные подразделения МВД осуществляется бесплатно через официальный сайт ГСЦ МВД, мобильное приложение «Е-Запись» в App Store или Google Play, а также через терминалы в сервисных центрах. ГСЦ МВД призывает не пользоваться сомнительными ресурсами, не осуществлять оплаты и не передавать персональные данные посторонним лицам.

Согласно сообщению, ГСЦ МВД уже обратился в Киберполицию для проверки мошеннического бота и привлечения к ответственности лиц, незаконно перепродающих записи.

МВД мошенник Телеграм

