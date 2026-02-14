В Гоструда объяснили, проводится ли аттестация рабочих мест во время военного положения

Во время действия военного положения аттестация рабочих мест по условиям труда проводится в соответствии с законодательством и обязательна при наличии вредных производственных факторов, однако осуществляется только в типовых производственных условиях.

В Гоструда разъяснили, что во время действия военного положения аттестация рабочих мест по условиям труда не отменяется. Она может производиться и остается обязательной для тех рабочих мест, где имеются вредные производственные факторы.

В то же время, согласно пункту 3.4 Методических рекомендаций по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда, лабораторно-инструментальные исследования физических, химических и биологических факторов, а также оценка психофизиологических факторов осуществляются непосредственно в процессе работы - в характерных (типичных) производственных условиях и при условии исправности и эффективного действия средств коллектива.

Если же типовые производственные условия отсутствуют — в частности, когда производственный процесс на отдельных предприятиях, в цехах или на конкретных рабочих местах приостановлен, — аттестация не проводится.

Предприятие обязано провести аттестацию на рабочих местах, где производственный процесс продолжается в типовых условиях, а также после возобновления работы — на рабочих местах, где производство снова осуществляется в обычном режиме.

