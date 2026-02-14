  1. В Украине

Полицейские выломали дверь, чтобы спасти 16-летнюю девушку: на Закарпатье иностранца задержали по подозрению в изнасиловании

11:11, 14 февраля 2026
В Мукачево задержан 49-летний иностранец по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки.
Полицейские выломали дверь, чтобы спасти 16-летнюю девушку: на Закарпатье иностранца задержали по подозрению в изнасиловании
В Мукачево на Закарпатье правоохранители оперативно разыскали 16-летнюю девушку и 49-летнего иностранца, подозреваемого в изнасиловании. Об этом рассказали в полиции.

На линию "102" обратилась закарпатка. Она рассказала, что получила от дочери сообщение о попытке совершения по отношению к ней действий интимного характера неизвестным мужчиной. Вместе с текстом девушка направила и свою геолокацию.

Правоохранители немедленно отправились по указанным координатам, которые привели в жилой квартал с многоэтажками. Ввиду возможной опасности для несовершеннолетней оперативники быстро установили ее точное местонахождение. Дверь в квартире никто не открывал, полицейские решили насильно войти в квартиру, где находились девушка и фигурант. Правоохранители прекратили противоправные действия и предотвратили более тяжелые последствия.

Мужчина пытался покинуть помещение через окно, его задержали. Подозреваемым оказался 49-летний иностранец. Выяснилось, что мужчина уже некоторое время был знаком с несовершеннолетней и намеренно арендовал квартиру, чтобы встретиться с ней.

полиция Закарпатье

