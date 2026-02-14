В Киеве умер мужчина во время задержания — в полиции указали, что смерть наступила из-за болезни сердца

Государственное бюро расследований открыло производство по факту инцидента, обстоятельства выясняют следователи.

В Киеве во время задержания полицией умер мужчина. В патрульной полиции столицы прокомментировали инцидент.

По данным правоохранителей, 8 февраля, около 1 часа ночи, на спецлинию 112 поступило сообщение об административном правонарушении. Со слов заявителя, неизвестные лица распивали алкогольные напитки на детской площадке, нецензурно выражались, мешали отдыхать и нарушали требования комендантского часа.

Инспекторы прибыли на место происшествия, где обнаружили группу лиц, которые агрессивно вели себя и нарушали общественный порядок.

«Мы попытались успокоить нарушителей, однако один из мужчин начал угрожать патрульным и не реагировал на замечания полицейских. С целью прекращения правонарушения патрульные применили к нему физическую силу и наручники в соответствии со ст. 44 и ст. 45 Закона Украины „О Национальной полиции“», — отметили в полиции.

Однако мужчине внезапно стало плохо, он начал терять сознание. Патрульные сняли наручники, уложили его в стабильное боковое положение, вызвали бригаду экстренной медицинской помощи и до ее прибытия оказывали домедицинскую помощь.

На место прибыла медицинская бригада, однако, несмотря на принятые реанимационные меры, мужчина умер.

С целью всестороннего и непредвзятого выяснения обстоятельств происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники мониторинга. О происшествии уведомлено Государственное бюро расследований, внесены сведения в ЕРДР по ч. 3 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УКУ.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

В полиции отметили, что согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчина умер из-за болезни сердца.

