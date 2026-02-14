  1. В Украине

Кабмин не будет подавать законопроект о введении НДС для ФОП в феврале — Свириденко

08:48, 14 февраля 2026
Речь идет об инициативе по обязательной регистрации плательщиками НДС предпринимателей с годовым оборотом более 1 млн грн.
Кабмин не будет подавать в феврале законопроект о введении обязательной регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе, чей годовой оборот превышает 1 млн грн. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко во время «Часа вопросов» к правительству.

«В феврале правительство не будет подавать в парламент законопроект о введении НДС для ФЛП», — подчеркнула она, опровергнув информацию о возможной регистрации документа в Верховной Раде в ближайшее время.

В то же время глава правительства не уточнила, когда именно соответствующий проект закона может быть внесен в парламент.

Подача законопроекта о введении налога на добавленную стоимость для ФОПов — одно из требований Международного валютного фонда, выполнение которого необходимо для заключения новой программы сотрудничества объемом 8,1 млрд дол. сроком на 4 года.

Соглашение с МВФ необходимо Украине для получения финансирования от ЕС объемом 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Эти средства Украина рассчитывает направить на оборонные и гражданские нужды.

