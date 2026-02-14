В Ровенской области инструктору сообщено о подозрении: обещал военному службу в тылу за 5,5 тысячи долларов
В Ровенской области сообщено о подозрении военнослужащему, который обещал другому бойцу службу в тылу за 5,5 тысячи долларов. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.
По данным следствия, 58-летний инструктор одной из воинских частей в Ровенской области пообещал другому военнослужащему за денежное вознаграждение способствовать признанию его пригодным к службе в тылу. Для этого он должен был использовать свои «связи» и оказать влияние на членов военно-врачебной комиссии. Свои «услуги» он оценил в 5,5 тысячи долларов.
Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины — во время получения 5 тысяч долларов.
Сержанту сообщено о подозрении по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
По ходатайству прокуроров ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 266 тысяч гривен. Продолжается установление всего круга вероятно причастных лиц.
Справка: санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.
