  1. В Украине

В Черниговской области женщине вернули 22 тысячи гривен за плитку, которая не подошла по оттенку

20:29, 14 февраля 2026
Плитка не совпала с ожиданиями — потребитель добилась полного возмещения.
В Черниговской области женщине вернули 22 тысячи гривен за плитку, которая не подошла по оттенку
В Черниговской области женщине вернули более 22 тысяч гривен за керамическую плитку, которая не соответствовала ожидаемому оттенку. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Так, к специалистам обратилась гражданка с типичной для рынка строительных материалов ситуацией: приобретенная плитка после получения и осмотра оказалась другого цвета, чем рассчитывала покупательница. Речь шла не о повреждении товара, а именно о несоответствии оттенка ожиданиям потребителя.

После обращения в Управление защиты прав потребителей и контроля за регулируемыми ценами специалисты предоставили разъяснения относительно норм действующего законодательства в сфере защиты прав потребителей и алгоритма действий в таких случаях. В результате товар был возвращен на склад продавца, а уплаченные средства — возмещены в полном объеме.

Таким образом, потребителю вернули 22 136 грн 40 коп.

В Госпродпотребслужбе подчеркивают: информированность граждан о своих правах является ключевым инструментом защиты интересов в спорных ситуациях с продавцами. В случаях, когда приобретенный товар не соответствует заявленным характеристикам или ожиданиям, потребитель имеет право обратиться за консультацией и правовой помощью в территориальные органы службы.

Чернигов Госпотребслужба Госпродпотребслужба защита потребителей

